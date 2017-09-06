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Детский омбудсмен: родители сами подарили оружие стрелку из Ивантеевки

Происшествия
6 сентября, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Ксения Мишонова не уточнила, при каких обстоятельствах и какое оружие родители подарили подростку

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова заявила, что родители подростка, совершившего нападение на учительницу в школе подмосковной Ивантеевки, сами подарили ему оружие.

"По нашим данным, они [родители] сами подарили ему оружие", - сказала она в среду на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, где обсуждалось происшествие.

Мишонова не уточнила, какое оружие родители подарили подростку и при каких обстоятельствах это произошло.

5 сентября 15-летний ученик 9-го класса школы в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики напал на учительницу, затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По словам источника, подросток напал на учительницу после того, как она вывела его из класса из-за внешнего вида. В результате инцидента пострадали четыре человека - три ребенка и учительница. Нападавший был задержан полицией, возбуждены уголовные дела о хулиганстве и халатности.

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