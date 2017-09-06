Росгвардия проверяет охранную организацию в связи с ЧП в школе в Ивантеевке

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Управление Росгвардии по Москве после устроенной подростком стрельбы в школе №1 в подмосковной Ивантеевке проводит внеплановую проверку частной охранной организации "Берта-2", охранник которой не имел права на работу. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Центральному округу.

"Сотрудниками Главного управления Росгвардии по Московской области была проведена проверка организации охраны школы в Ивантеевке, в которой 15-летний ученик устроил стрельбу из пневматического оружия. В результате проверки было установлено, что в нарушение ч. 7 ст. 12 Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" у работника частной охранной организации не была оформлена личная карточка охранника, без которой он не имел права осуществлять охранные функции на данном объекте", - говорится в сообщении.

В отношении охранника составлен протокол об административном нарушении по ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ ("Оказание частных детективных или охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом требований").

В ведомстве пояснили, что так как частная охранная организация "Берта-2" зарегистрирована на территории Москвы, материалы проверки были переданы в Главное управление Росгвардии по Москве. "В свою очередь центр лицензионно-разрешительной работы столичного ГУ Росгвардии инициировал внеплановую комплексную проверку деятельности ЧОО "Берта-2", по результатам которой в отношении охранной организации будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнули в Росгвардии.

По данным Следственного комитета РФ, 5 сентября ученик 9-го класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием, из которого он выстрелил в сторону учительницы, а затем ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна. Они госпитализированы с переломами.

Подросток задержан. В отношении него расследуется дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство". Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.