При взрыве бойлера в жилом доме в Краснодарском крае погиб младенец

КРАСНОДАР, 6 сентября. Одномесячный ребенок погиб при взрыве бойлера в станице в Краснодарском крае в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по региону.

"По предварительным данным, произошло обрушение жилого дома. От самодельного бойлера на дровах произошел хлопок. В комнате был ребенок, большая часть разрушений была именно там. Ребенок от тяжелых травм скончался на месте", - сказала собеседница агентства.

Родители ребенка в момент ЧП находились на кухне, мужчина получил ожоги и переломы.

В свою очередь представитель регионального управления МЧС рассказала, что инцидент произошел в станице Новопокровская. Сообщение поступило в 19:50 мск. Взрыв не привел к возникновению пожара.