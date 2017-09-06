При взрыве бойлера в жилом доме в Краснодарском крае погиб младенец

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КРАСНОДАР, 6 сентября. Одномесячный ребенок погиб при взрыве бойлера в станице в Краснодарском крае в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по региону.
"По предварительным данным, произошло обрушение жилого дома. От самодельного бойлера на дровах произошел хлопок. В комнате был ребенок, большая часть разрушений была именно там. Ребенок от тяжелых травм скончался на месте", - сказала собеседница агентства.
Родители ребенка в момент ЧП находились на кухне, мужчина получил ожоги и переломы.
В свою очередь представитель регионального управления МЧС рассказала, что инцидент произошел в станице Новопокровская. Сообщение поступило в 19:50 мск. Взрыв не привел к возникновению пожара.