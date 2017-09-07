США обвинили экс-министра экономики Турции в нарушении санкционного режима против Ирана

ТАСС, 7 сентября. Министерство юстиций США заочно предъявило обвинения бывшему министру экономики Турции Заферу Чаглаяну в использовании американской финансовой системы для совершения сделок в интересах Ирана, что является нарушением санкционного режима, установленного Вашингтоном в отношении Тегерана. Как указано в заявлении, опубликованном в среду на сайте ведомства, среди обвиняемых также бывший руководитель турецкого госбанка Turkish Bank-1 Сулейман Аслан и еще два их сообщника.

Согласно документу минюста, данные лица участвовали в "сговоре для использования финансовой системы США в целях осуществления операций на миллионы долларов в пользу правительства Ирана и других иранских структур, что запрещено санкциями США". Им также инкриминируется "введение в заблуждение официальных лиц США", "отмывание денежных средств" и "сокрытие природы этих сделок" от американских финансовых институтов.

Сообщается, что указанные в заявлении четыре человека были подельниками Резы Зарраба, который был арестован в Майами (штат Флорида) в марте 2016. Ему и четырем его сообщникам также были предъявлены обвинения в организации незаконных схем по переводу денежных средств иранскому правительству в обход действующих американских санкций. Другого предполагаемого участника схемы Хакана Атиллу американские власти арестовали несколько месяцев назад, в то время как еще семь обвиняемых в США по этому делу находятся в розыске. Суд над Заррабом и Атиллой состоится 30 октября.

Нарушение санкций США имели место в период с 2010 по 2015 год, говорится в документе минюста. Обвиняемые были связаны с целой сетью компаний, базирующихся в Турции, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Они прибегали и к услугам американских банков, сотрудники которых не были осведомлены о том, что средства направляются властям в Тегеране. Максимальное наказание по таким делам - тюремное заключение на срок до 30 лет.