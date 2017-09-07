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Бывший директор Керченского порта осужден на 7 лет лишения свободы условно за взятку

Происшествия
7 сентября, 12:46 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября./ТАСС

В апреле 2017 года Владимир Волков получил около 170 тыс. рублей за действия по организации ускоренной перевалки каботажного груза

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября./ТАСС/. Бывший директор государственного предприятия "Керченский торговый порт" Владимир Волков приговорен к семи годам лишения свободы условно за взяточничество, сообщило в четверг Главное следственное управление Следственного комитета по региону.

"Волков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Суд назначил Волкову наказание в виде семи лет лишения свободы, которое применено условно, со штрафом в размере 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Восемнадцатого апреля 2017 года Волков получил от коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью взятку в сумме около 170 тыс. рублей за действия по организации ускоренной перевалки каботажного груза в Керченском торговом порту и предоставлении иных льготных условий.

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