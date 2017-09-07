Ураган "Ирма" ослаб и достигнет Флориды примерно через трое суток

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Скорость ветра в эпицентре урагана "Ирма" - самого сильного из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива - снизилась за последние несколько часов с 295 км/ч до 285 км/ч (с 81,9 м/с до 79,1 м/с). Об этом сообщил в оперативной сводке Национальный центр по наблюдению за ураганами со ссылкой на информацию, собранную самолетом-метеоразведчиком Hurricane Hunter. По шкале Саффира-Симпсона такая скорость ветра соответствует урагану максимальной пятой категории силы.

Как отмечается в метеопрогнозе, несмотря на небольшое снижение скорости ветра "ураган "Ирма" на протяжении нескольких ближайших дней будет сохранять силу урагана четвертой-пятой категории".

На данный момент эпицентр урагана находится в 180 км к северу от побережья Доминиканской Республики и перемещается в северо-западном направлении со скоростью 28 км/ч. По прогнозам, эпицентр "Ирмы" в ближайшие 72-96 часов пройдет над юго-восточными районами штата Флорида.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.