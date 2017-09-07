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В Псковской области СК возбудил дело о попытке подкупа избирателей

Происшествия
7 сентября, 20:22 UTC+3 ТАСС

Кто именно пытался подкупить избирателей, не сообщается

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ТАСС, 7 сентября. Следственное управление СК РФ по Псковской области возбудило в четверг уголовное дело о попытке подкупа избирателей в преддверии дополнительных выборов депутата Псковского областного собрания и депутатов Псковской Городской думы 10 сентября. Об этом областная прокуратура проинформировала губернатора области Андрея Турчака, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Оксана Ширан.

"Письмо за подписью прокурора Псковской области получено губернатором в четверг, - сказала она. - В документе сообщается, что следственный отдел по городу Пскову СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" частью 2 статьи 141 УК РФ - по факту воспрепятствования свободного осуществления гражданами своих избирательных прав, соединенного с подкупом и совершенного группой лиц по предварительному сговору".

По информации правоохранительных органов, уголовное дело возбуждено после обращения территориальной избирательной комиссии Пскова и кандидата в депутаты Псковской городской думы, обвинивших в подкупе потенциальных избирателей "некоторых кандидатов в депутаты, выдвинутых региональными отделениями "Справедливой России" и КПРФ".

Дело возбуждено "в отношении неустановленных лиц". Расследование будет идти под надзором прокуратуры. Виновным, если их удастся установить, грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

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