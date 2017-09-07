Суд на полгода продлил арест бывшему замминистра культуры Пирумову

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы на полгода продлил меру пресечения бывшему замминистра культуры РФ Григорию Пирумову и другим фигурантам дела, обвиняемым в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В четверг в ходе предварительных слушаний суд постановил рассмотреть дело в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей.

20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в 800 тыс. рублей.

Суть обвинений

Фигурантами дела о хищениях по делу реставраторов являются экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").

Под подпиской о невыезде на момент следствия находились также директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.

На сегодняшний день частично или полностью признали свою вину практически все фигуранты дела. Некоторые из них заключили сделку со следствием.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьба Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.