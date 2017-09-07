Суд на полгода продлил арест бывшему замминистра культуры Пирумову

Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нетМеждународная панорама 7 сентября, 21:25
AP: сын Трампа опроверг информацию о сговоре с каким-либо иностранным правительствомМеждународная панорама 7 сентября, 20:58
Минкультуры отозвало иск на 160 млн рублей к Пирумову и другим фигурантам дела о хищенияхПроисшествия 7 сентября, 20:53
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке СирииМеждународная панорама 7 сентября, 20:38
Глава Минфина не ожидает изменений курса рубля при сохранении внешних условийЭкономика и бизнес 7 сентября, 20:27
Саакашвили обсудит лишение его гражданства Украины с комиссаром ООН по делам беженцевМеждународная панорама 7 сентября, 20:23
Россиянин Федосеев победил Инаркиева и вышел в третий круг Кубка мира по шахматамСпорт 7 сентября, 20:13
Новый посол РФ в США вручит верительные грамоты Трампу 8 сентябряПолитика 7 сентября, 20:00
Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в ИвантеевкеПроисшествия 7 сентября, 19:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы на полгода продлил меру пресечения бывшему замминистра культуры РФ Григорию Пирумову и другим фигурантам дела, обвиняемым в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
В четверг в ходе предварительных слушаний суд постановил рассмотреть дело в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей.
20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в 800 тыс. рублей.
Фигурантами дела о хищениях по делу реставраторов являются экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").
Под подпиской о невыезде на момент следствия находились также директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.
На сегодняшний день частично или полностью признали свою вину практически все фигуранты дела. Некоторые из них заключили сделку со следствием.
По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьба Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.