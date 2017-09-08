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AP: четыре жителя Виргинских островов погибли из-за урагана "Ирма"

Происшествия
8 сентября, 3:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, сентября. /ТАСС

Как сообщает агентство, местные власти оценивают нанесенный ураганом урон как катастрофический

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© AP Photo/Tatiana Fernandez

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли на Виргинских островах в результате последствий урагана пятой категории "Ирма". Об этом сообщило в среду со ссылкой на местные власти информационное агентство Associated Press.

ТАСС/Reuters

Пока не уточняется, при каких обстоятельствах погибли четыре жителя островов. Местные власти оценивают нанесенный ураганом урон как катастрофический, передает агентство.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида) скорректировал в сторону ухудшения курс дальнейшего движения "Ирмы". Метеорологи считают, что ураган будет перемещаться на запад в направлении Флориды. Ранее оставалась вероятность того, что "Ирма" может повернуть на восток.

"Стало более вероятно, что "Ирма" обрушится на юг Флориды в качестве угрожающе мощного урагана, спровоцирует опасный для жизней [людей] шторм и ветер, который будет иметь последствия для большей части территории штата", - уточнили в центре.

Во всем остальном данные Национального центра по наблюдению за ураганами остаются прежними: скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась до 78,2 м/с. Эпицентр находится в 966 км от Флориды и перемещается в северо-западном направлении со скоростью 7,1 м/с. По прогнозам, эпицентр "Ирмы" утром в воскресенье достигнет южных районов штата Флорида, а утром в понедельник - прибрежных районов штата Джорджия.

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