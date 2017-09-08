AP: четыре жителя Виргинских островов погибли из-за урагана "Ирма"

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НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли на Виргинских островах в результате последствий урагана пятой категории "Ирма". Об этом сообщило в среду со ссылкой на местные власти информационное агентство Associated Press.
Пока не уточняется, при каких обстоятельствах погибли четыре жителя островов. Местные власти оценивают нанесенный ураганом урон как катастрофический, передает агентство.
Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида) скорректировал в сторону ухудшения курс дальнейшего движения "Ирмы". Метеорологи считают, что ураган будет перемещаться на запад в направлении Флориды. Ранее оставалась вероятность того, что "Ирма" может повернуть на восток.
"Стало более вероятно, что "Ирма" обрушится на юг Флориды в качестве угрожающе мощного урагана, спровоцирует опасный для жизней [людей] шторм и ветер, который будет иметь последствия для большей части территории штата", - уточнили в центре.
Во всем остальном данные Национального центра по наблюдению за ураганами остаются прежними: скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась до 78,2 м/с. Эпицентр находится в 966 км от Флориды и перемещается в северо-западном направлении со скоростью 7,1 м/с. По прогнозам, эпицентр "Ирмы" утром в воскресенье достигнет южных районов штата Флорида, а утром в понедельник - прибрежных районов штата Джорджия.