Трамп предупредил, что ураган "Ирма" может стать более разрушительным, чем "Харви"

ТАСС, 8 сентября. Президент США Дональд Трамп в пятницу предупредил американцев, что надвигающийся на юго-восток страны ураган "Ирма" может оказаться еще более разрушительным, чем ее предшественник "Харви", обрушившийся на штаты Техас и Луизиана в августе. При этом он вновь заверил, что власти США готовы к приходу "Ирмы". Об этом он написал на своей личной странице в сети Twitter.

"Ирма" - это ураган эпических масштабов, возможно, он самый большой из тех, которые мы когда-либо наблюдали, - заявил Трамп. - Будьте осторожны и, по возможности, старайтесь на попадаться на его пути. Федеральное правительство готово!" - написал он.

Hurricane Irma is of epic proportion, perhaps bigger than we have ever seen. Be safe and get out of its way,if possible. Federal G is ready! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 сентября 2017 г.

"Наши замечательные сотрудники Береговой охраны спасли более 15 тыс. человек на прошлой неделе от "Харви", - продолжил президент США. - "Ирма" может оказаться сильнее. Мы любим нашу Береговую охрану".

Ураган "Ирма" приведет к большим разрушениям в США. С таким предупреждением выступил в пятницу глава Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) Брок Лонг, сообщает агентство Reuters. По оценке Лонга, после того, как "Ирма" обрушится на Флориду, около 100 тыс. человек будут вынуждены покинуть свои дома и укрыться во временных убежищах. Часть штата окажется без электричества на протяжении нескольких дней, а, может быть, и на более долгий срок, прогнозирует глава ФЕМА.

Ураган "Ирма", по оценкам экспертов, является самым мощным из зафиксированных в Атлантическом океане за все время наблюдений. Во вторник он достиг пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах тогда достигала 82 м/с. В пятницу категория урагана была понижена с максимальной до четвертой.

В ночь на 26 августа на Техас обрушился "Харви" - самый мощный ураган в Соединенных Штатах за последние 12 лет. По данным телеканала CNN, в результате непогоды погибли не менее 50 человек. Сенат Конгресса США в четверг поддержал законопроект о выделении из бюджета 15,25 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана "Харви", от которого пострадал, главным образом, штат Техас и, в меньшей степени - Луизиана.