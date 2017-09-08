CNN: за 100 лет метеонаблюдений во Флориде было лишь четыре урагана, подобных "Ирме"

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Штат Флорида на протяжении последнего столетия всего четыре раза подвергался ударам ураганов, сравнимых по силе с приближающимся ураганом "Ирма". Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN, отметив, что только у четырех ураганов помимо "Ирмы" скорость ветра превышала 240 км/час или 66,9 м/с. Такие ураганы обрушивались на Флориду в 1919 и 1935 годах, в 1992 году (ураган "Эндрю") и в 2004 году (ураган "Чарли").

По данным национального центра по наблюдению за ураганами, сейчас скорость ветра в эпицентре "Ирмы" - 66,9 м/сек.

Эпицентр урагана находится в 655 км от Майами и, по прогнозам, достигнет южного побережья Флориды в воскресенье утром. Высота волн у побережья может достичь 3 м.

Губернатор штата Флорида Рик Скотт призвал население прибрежных районов к срочной эвакуации.