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Две АЭС во Флориде будут остановлены из-за урагана "Ирма"

Происшествия
9 сентября, 0:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, сентября. /ТАСС

Обе станции находятся на высоте примерно 6,1 м над уровнем моря и имеют защиту от наводнения, тем не менее, компания Florida Power and Light "не будет рисковать"

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Две атомные электростанции в штате Флорида - "Терки-Пойнт" и "Сент-Люси" - будут остановлены за сутки до того, как на Флориду обрушится ураган "Ирма". Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на председателя правления компании Florida Power and Light Эрика Силейджи.

АЭС "Терки-Пойнт" расположена к югу от Майами, а "Сент-Люси" - на восточном побережье Флориды.

По словам Силейджи, обе станции находятся на высоте примерно 6,1 м над уровнем моря и имеют защиту от наводнения. Тем не менее, по его словам, компания "не будет рисковать и обеспечит безопасный режим на этих станциях".

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, сейчас максимальная скорость ветра в пределах "Ирмы" - 69,6 м/с. Ураган находится в 610 км от Майами и, по прогнозам, достигнет южного побережья Флориды в воскресенье утром.

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