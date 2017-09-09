Две АЭС во Флориде будут остановлены из-за урагана "Ирма"

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Две атомные электростанции в штате Флорида - "Терки-Пойнт" и "Сент-Люси" - будут остановлены за сутки до того, как на Флориду обрушится ураган "Ирма". Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на председателя правления компании Florida Power and Light Эрика Силейджи.

АЭС "Терки-Пойнт" расположена к югу от Майами, а "Сент-Люси" - на восточном побережье Флориды.

По словам Силейджи, обе станции находятся на высоте примерно 6,1 м над уровнем моря и имеют защиту от наводнения. Тем не менее, по его словам, компания "не будет рисковать и обеспечит безопасный режим на этих станциях".

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, сейчас максимальная скорость ветра в пределах "Ирмы" - 69,6 м/с. Ураган находится в 610 км от Майами и, по прогнозам, достигнет южного побережья Флориды в воскресенье утром.