Две АЭС во Флориде будут остановлены из-за урагана "Ирма"

Успеть везде: как будет работать общественный транспорт Москвы в День городаОбщество 9 сентября, 0:50
Слуцкий извинился перед болельщиками "Халла" за крупное поражение от "Дерби"Спорт 9 сентября, 0:38
Путин примет участие в праздновании 870-летия МосквыОбщество 9 сентября, 0:19
Испанская компания вновь выбрала "Протон" для вывода на орбиту своего спутникаКосмос 9 сентября, 0:01
"Халл" Слуцкого пропустил пять безответных мячей от "Дерби" в матче чемпионшипаСпорт 8 сентября, 23:52
Орбитальная обсерватория солнечной динамики зафиксировала новую вспышку на СолнцеКосмос 8 сентября, 23:39
СМИ: пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве была моделью DiorПроисшествия 8 сентября, 23:36
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 58Происшествия 8 сентября, 23:30
МОК будет следить за расследованием дела о коррупции при выборах страны-хозяйки ОИ-2016Спорт 8 сентября, 23:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Две атомные электростанции в штате Флорида - "Терки-Пойнт" и "Сент-Люси" - будут остановлены за сутки до того, как на Флориду обрушится ураган "Ирма". Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на председателя правления компании Florida Power and Light Эрика Силейджи.
АЭС "Терки-Пойнт" расположена к югу от Майами, а "Сент-Люси" - на восточном побережье Флориды.
По словам Силейджи, обе станции находятся на высоте примерно 6,1 м над уровнем моря и имеют защиту от наводнения. Тем не менее, по его словам, компания "не будет рисковать и обеспечит безопасный режим на этих станциях".
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, сейчас максимальная скорость ветра в пределах "Ирмы" - 69,6 м/с. Ураган находится в 610 км от Майами и, по прогнозам, достигнет южного побережья Флориды в воскресенье утром.