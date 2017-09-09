Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Крыму

Россетти назвал Россию прекрасным местом для проведения ЧМ по стендовой стрельбеСпорт 9 сентября, 20:13
Дубль Балотелли помог "Ницце" разгромить "Монако" в матче чемпионата ФранцииСпорт 9 сентября, 20:01
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"Спорт 9 сентября, 19:47
Курбанов завоевал интернациональный титул WBO, победив пятого номера рейтинга ХорватаСпорт 9 сентября, 19:41
Закарин вышел на третье место в общем зачете "Вуэльты" перед последним этапомСпорт 9 сентября, 19:19
Москва-870 в соцсетяхОбщество 9 сентября, 18:54
В Югре грузовик врезался в поезд: 15 человек госпитализированыПроисшествия 9 сентября, 18:49
Дортмундская "Боруссия" в большинстве не смогла победить "Фрайбург" в матче бундеслигиСпорт 9 сентября, 18:41
Медали под угрозой: российские гандболистки подозреваются в применении мельдонияСпорт 9 сентября, 18:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в районе села Воронцовка Красноперекопского района Республики Крым. В результате погибли четверо, в том числе ребенок, еще три человека, среди которых также есть несовершеннолетний, пострадали, сообщили в субботу ТАСС в управлении ГИБДД МВД по Крыму.
"В столкновении участвовали два легковых автомобиля, Daewoo и Subaru. По предварительным данным, четверо погибли, в том числе один ребенок. Еще трое пострадали, в том числе также один ребенок", - сказал представитель автоинспекции.
Все пострадавшие доставлены городскую больницу Красноперекопска. На месте аварии работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.