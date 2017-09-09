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Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Крыму

Происшествия
9 сентября, 20:03 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, сентября. /ТАСС

Еще три человека пострадали

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в районе села Воронцовка Красноперекопского района Республики Крым. В результате погибли четверо, в том числе ребенок, еще три человека, среди которых также есть несовершеннолетний, пострадали, сообщили в субботу ТАСС в управлении ГИБДД МВД по Крыму.

"В столкновении участвовали два легковых автомобиля, Daewoo и Subaru. По предварительным данным, четверо погибли, в том числе один ребенок. Еще трое пострадали, в том числе также один ребенок", - сказал представитель автоинспекции.

Все пострадавшие доставлены городскую больницу Красноперекопска. На месте аварии работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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