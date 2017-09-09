В Гаване объявлено штормовое предупреждение из-за приближения "Ирмы"

ГАВАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в субботу объявлено в кубинской столице в связи с приближением урагана "Ирма".

"Мы приняли решение объявить штормовое предупреждение в провинциях Гавана (включает территорию одноименного города - прим. ТАСС), Маябеке и Артемиса", - говорится в сообщении сил гражданской обороны.

Власти опасаются, что в прибрежных районах Гаваны могут произойти затопления, в связи с чем несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные места.

В настоящее время ураган ослаб до третьей категории опасности по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона и продолжает двигаться по северному побережью Кубы. Согласно прогнозам метеорологов, "Ирма" пройдет восточнее Гаваны и не нанесет двухмиллионному городу серьезного ущерба. Однако жители и власти кубинской столицы уже несколько дней назад начали предпринимать серьезные меры предосторожности. Сотрудники коммунальных служб прочистили ливневую канализацию, обрезали ветки деревьев и закрыли листами фанеры стекла зданий на знаменитой гаванской набережной - Малеконе.

В субботу утром в Гаване поднялся сильный ветер. По прогнозам метеорологов, в ближайшие часы в городе начнутся ливни, высота волн в районе Малекона может достичь 8 метров. В настоящее время восьмикилометровая набережная закрыта для автотранспорта и практически обезлюдела.

Серьезные разрушения, но жертв нет

В пятницу вечером "Ирма", усилившись до максимальной, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона, достигла территории Кубы в районе острова Кайо-Романо на севере центральной провинции Камагуэй. По словам метеорологов, ураган подобной силы впервые обрушился на остров с 1932 года.

Власти провинций Камагуэй и Сьего-де Авила сообщили о серьезных разрушениях после прохождения "Ирмы": ураган вырывал с корнем деревья, валил опоры линий электропередачи, срывал крыши с домов. Высота волн в некоторых районах составляла около 7 метров. Однако, по предварительным данным, человеческих жертв удалось избежать. Из-за приближения "Ирмы" на Кубе были эвакуированы в общей сложности более миллиона человек.

Насколько сильно пострадала туристическая инфраструктура на знаменитых курортных островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария у северного побережья Кубы, пока неизвестно. Все туристы, в том числе российские, были оттуда заблаговременно эвакуированы.