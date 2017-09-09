Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Гаване объявлено штормовое предупреждение из-за приближения "Ирмы"

Происшествия
9 сентября, 21:34 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 9, сентября. /ТАСС

Власти опасаются, что в прибрежных районах могут произойти затопления, в связи с чем несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные места

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в субботу объявлено в кубинской столице в связи с приближением урагана "Ирма".

"Мы приняли решение объявить штормовое предупреждение в провинциях Гавана (включает территорию одноименного города - прим. ТАСС), Маябеке и Артемиса", - говорится в сообщении сил гражданской обороны.

Власти опасаются, что в прибрежных районах Гаваны могут произойти затопления, в связи с чем несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные места.

В настоящее время ураган ослаб до третьей категории опасности по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона и продолжает двигаться по северному побережью Кубы. Согласно прогнозам метеорологов, "Ирма" пройдет восточнее Гаваны и не нанесет двухмиллионному городу серьезного ущерба. Однако жители и власти кубинской столицы уже несколько дней назад начали предпринимать серьезные меры предосторожности. Сотрудники коммунальных служб прочистили ливневую канализацию, обрезали ветки деревьев и закрыли листами фанеры стекла зданий на знаменитой гаванской набережной - Малеконе.

В субботу утром в Гаване поднялся сильный ветер. По прогнозам метеорологов, в ближайшие часы в городе начнутся ливни, высота волн в районе Малекона может достичь 8 метров. В настоящее время восьмикилометровая набережная закрыта для автотранспорта и практически обезлюдела.

Серьезные разрушения, но жертв нет

В пятницу вечером "Ирма", усилившись до максимальной, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона, достигла территории Кубы в районе острова Кайо-Романо на севере центральной провинции Камагуэй. По словам метеорологов, ураган подобной силы впервые обрушился на остров с 1932 года.

Власти провинций Камагуэй и Сьего-де Авила сообщили о серьезных разрушениях после прохождения "Ирмы": ураган вырывал с корнем деревья, валил опоры линий электропередачи, срывал крыши с домов. Высота волн в некоторых районах составляла около 7 метров. Однако, по предварительным данным, человеческих жертв удалось избежать. Из-за приближения "Ирмы" на Кубе были эвакуированы в общей сложности более миллиона человек.

Насколько сильно пострадала туристическая инфраструктура на знаменитых курортных островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария у северного побережья Кубы, пока неизвестно. Все туристы, в том числе российские, были оттуда заблаговременно эвакуированы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
Страны
Куба
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собянин подписал распоряжения об увольнении главы и замглавы управы в Ново-Переделкине
2
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
3
Spiegel: Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением
4
Синоптики: ураган "Ирма" ослабел до третьей категории и изменил направление
5
ГИБДД назвала возможную причину ДТП на Урале
6
Сирийская армия после удара ВКС РФ прорвала окружение боевиков на аэродроме Дейр эз-Зора
7
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
Темы дня
Новости партнеров
Реклама