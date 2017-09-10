Ребенок пропал в горах под Сочи после камнепада

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Спасатели ищут в горах под Сочи ребенка, который пропал после камнепада на старой дороге к горному поселку Красная Поляна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного посково-спасательного отряда МЧС.

"В 12:20 мск от оперативного дежурного службы "01" в Южный региональный поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что во время прогулки по старой Краснополянской дороге в результате камнепада был сбит в обрыв ребенок. В данный момент на месте работают спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России с целью обнаружения пострадавшего, оказания ему помощи и эвакуации", - рассказали в отряде.