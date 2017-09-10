В Ингушетии найдено тело пропавшего неделю назад военнослужащего

МАГАС, 10 сентября. /ТАСС/. Тело пропавшего военнослужащего дислоцируемой в Назрани воинской части обнаружено местным жителем, признаков насильственной смерти нет. Об этом сообщили ТАСС в МВД по Республике Ингушетия.

"В селении Барсуки сегодня местным жителем было найдено тело без внешних признаков насильственной смерти. В ходе проведенных следственных действий установлено, что это тело 37-летнего жителя республики Алихана Мальсагова, работавшего в финансовом подразделении, дислоцируемой в Назрани воинской части. После проведенной судебной-медицинской экспертизы будет установлена причина его смерти", - сказали там.

По имеющимся данным, неделю назад Мальсагов вышел из дома и пропал.