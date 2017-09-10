В Астрахани восстановлено газоснабжение, нарушенное из-за повреждения газопровода

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Ремонтные бригады полностью восстановили газоснабжение в Астрахани, нарушенное из-за повреждения газопровода в результате ДТП на Фунтовском шоссе. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в компании "Газпром межрегионгаз Астрахань".

"Газ начали постепенно подавать в 14:50 по местному времени (13:50 мск). На 22:00 (21:00 мск) газ есть у всех абонентов, газоснабжение полностью восстановлено. Газовики сработали быстро, качественно и не допустили развития аварийной ситуации", - сказали в компании.

По уточненной информации из Минэнерго РФ, из-за повреждения газопровода без газоснабжения находились около 145 тыс. абонентов и более 2 тыс. юридических лиц.

Повреждение газопровода на Фунтовском шоссе произошло в воскресенье утром в результате ДТП с участием двух машин - BMW и Toyota. От столкновения Toyota отбросило на опору газового трубопровода, он частично разгерметизировался, и произошла утечка газа. Были эвакуированы более 400 жителей из близрасположенных домов, полиция частично перекрыла движение по Фунтовскому шоссе и полностью закрыла проезд на Кубанском мосту. Также сообщалось, что из-за повреждения газопровода без газа осталась вся левобережная часть Астрахани и еще шесть населенных пунктов.

"Газпром межрегионгаз Астрахань" входит в "Газпром межрегионгаз" (дочернее предприятие "Газпрома"), является крупнейшей газоснабжающей организацией на территории области.