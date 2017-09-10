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CNN: в Майами из-за урагана "Ирма" обрушилась стрела второго крана

Происшествия
10 сентября, 23:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 10, сентября. /ТАСС

Стрела крана рухнула с 40-го этажа

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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Верхняя секция со стрелой еще одного башенного крана обрушилась в воскресенье в центре Майами (штат Флорида), не выдержав напора ветра во время урагана "Ирма". Об этом сообщила телекомпания CNN, выложив на своем сайте снимок места происшествия, присланный очевидцами.

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По их словам, стрела крана рухнула с 40-го этажа.

О первом инциденте, когда стрела крана обрушилась на строящееся здание, информировал ранее совет города в своем Twitter. Обе аварии произошли в одном и том же районе Майами, где установлены 20 строительных кранов, стрелы и поворотные механизмы которых не закреплены и болтаются на ветру. Власти города ранее предупредили население Майами о необходимости держаться подальше от центра города.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась до 51,4 м/с, что соответствует третьей из пяти категорий. Эпицентр в настоящий момент находится над островом Марко-Айленд в 15 км юго-восточнее города Нейплс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 5,4 м/с.

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