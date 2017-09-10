CNN: в Майами из-за урагана "Ирма" обрушилась стрела второго крана

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Верхняя секция со стрелой еще одного башенного крана обрушилась в воскресенье в центре Майами (штат Флорида), не выдержав напора ветра во время урагана "Ирма". Об этом сообщила телекомпания CNN, выложив на своем сайте снимок места происшествия, присланный очевидцами.

По их словам, стрела крана рухнула с 40-го этажа.

О первом инциденте, когда стрела крана обрушилась на строящееся здание, информировал ранее совет города в своем Twitter. Обе аварии произошли в одном и том же районе Майами, где установлены 20 строительных кранов, стрелы и поворотные механизмы которых не закреплены и болтаются на ветру. Власти города ранее предупредили население Майами о необходимости держаться подальше от центра города.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась до 51,4 м/с, что соответствует третьей из пяти категорий. Эпицентр в настоящий момент находится над островом Марко-Айленд в 15 км юго-восточнее города Нейплс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 5,4 м/с.