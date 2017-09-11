Людей эвакуировали из учреждений в Ставрополе из-за звонков от подозрительных предметах

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Эвакуация сотрудников и посетителей прошла в нескольких учреждениях города Ставрополя из-за анонимных звонков о подозрительных предметах, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по краю.

"В отдел полиции города Ставрополя поступил ряд сообщений о нахождении подозрительных предметов в ряде объектов города Ставрополя. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливается личность сообщившего", - уточняется в сообщении.

Количество учреждений, в которых были эвакуированы посетители, не уточняется. Пользователи социальных сетей сообщают, что эвакуированы студенты некоторых корпусов двух университетов, двух автостанций, рынка, школ.