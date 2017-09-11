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Полицейские задержали шестерых граждан Белоруссии за пьяный дебош в московской гостинице

Происшествия
11 сентября, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали шестерых граждан Белоруссии, устроивших дебош в одной из столичных гостиниц и избивших полицейских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"К полицейским с заявлением о хулиганстве обратилась сотрудница одной из столичных гостиниц на улице Антонова-Овсеенко. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили мужчину с внешними признаками алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и нарушал общественный порядок, на требования прекратить противоправные действия не реагировал", - сказали в главке.

В ходе задержания нарушителя несколько его знакомых попытались воспрепятствовать законным действиям полицейских и избили их. "В результате шестеро мужчин в возрасте от 26 лет до 31 года были доставлены в ОМВД, на них составлены административные материалы по статье "Мелкое хулиганство" (ст. 20.1 КоАП).

Двое полицейских получили незначительные травмы, они обратились в медучреждение, после оказания помощи продолжили нести службу.

"Материалы проверки по указанному факту направлены в органы следствия для принятия процессуального решения", - отметили в столичном главке полиции. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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