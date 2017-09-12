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В Приморье и на Сахалине эвакуировали ТЦ из-за звонков о минировании

Происшествия
12 сентября, 9:56 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 12, сентября. /ТАСС

Сотрудники полиции проверяют здания

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Посетители торговых центров (ТЦ) на Сахалине и в Приморье были эвакуированы во вторник из-за анонимных звонков о минировании зданий. Полиция проверяет ТЦ, сообщили в региональных УМВД.

"В полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, людям пришлось покинуть крупные ТЦ "Черемушки" и "Седанка-сити".

В Южно-Сахалинске, по данным областного УМВД, поступили анонимные звонки о минировании зданий торговых комплексов "Сахалин", "Орбита", "Аист", "Плаза", "Славянский" и "Сити Молл".

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