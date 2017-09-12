Летевший из Тель-Авива в Москву самолет экстренно сел в Сочи из-за недомогания пассажира

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Тель-Авив - Москва, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе перевозчика.

"В 15:10 мск на запасном аэродроме международного аэропорта Сочи приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс… по маршруту Тель-Авив - Москва. Посадка прошла в штатном режиме, причиной вынужденной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров ", - сказал представитель "Аэрофлота".

Воздушное судно на взлетно-посадочной полосе встретили медицинская бригада аэропорта и машина городской службы скорой медицинской помощи. Пассажир снят с рейса, ему была оказана помощь. Вылет самолета планируется в 16:30 мск.