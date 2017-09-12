Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Летевший из Тель-Авива в Москву самолет экстренно сел в Сочи из-за недомогания пассажира

Происшествия
12 сентября, 17:08 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 12, сентября. /ТАСС

На взлетно-посадочной полосе самолет встретили медицинская бригада аэропорта и машина городской службы скорой помощи

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Тель-Авив - Москва, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе перевозчика.

"В 15:10 мск на запасном аэродроме международного аэропорта Сочи приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс… по маршруту Тель-Авив - Москва. Посадка прошла в штатном режиме, причиной вынужденной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров ", - сказал представитель "Аэрофлота".

Воздушное судно на взлетно-посадочной полосе встретили медицинская бригада аэропорта и машина городской службы скорой медицинской помощи. Пассажир снят с рейса, ему была оказана помощь. Вылет самолета планируется в 16:30 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Израиль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
2
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
3
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
4
В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина
5
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
6
Международная федерация пауэрлифтинга отменила наказание Балынцу за футболку с Путиным
7
ФСВТС: Турция как заказчик имеет приоритетное право комментировать контракт на С-400
Темы дня
Новости партнеров
Реклама