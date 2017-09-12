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Неизвестные сообщили о минировании нескольких зданий в Калининграде

Происшествия
12 сентября, 17:45 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 12, сентября. /ТАСС

Взрывотехники ОМОН Росгвардии по Калининградской области проводят проверку информации

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КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Взрывотехники Росгвардии проверяют анонимную информацию о минировании нескольких зданий в Калининграде, сообщили ТАСС во вторник в областном управлении ведомства.

"Поступили анонимные звонки о якобы минировании ряда объектов в Калининграде. В настоящее время взрывотехники ОМОН Росгвардии по Калининградской области проводят проверку по полученной информации", - сказал представитель ведомства.

Он не уточнил, о минировании каких именно зданий сообщили звонившие.

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