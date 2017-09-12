На востоке Москвы из-за пожара эвакуировали посетителей ТЦ "Черепаха"

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали посетителей торгового центра "Черепаха" на востоке Москвы из-за возгорания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что возгорание было ликвидировано в 20:46 мск.
"На втором этаже торгового центра по адресу: Ткацкая улица, дом 5, строение 7, происходило загорание. В 20:46 мск оно было ликвидировано. Огонь не распространялся", - сказал собеседник агентства.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, всего было эвакуировано 30 человек. Пострадавших нет. По словам источника, возгорание происходило в серверной торгового центра.