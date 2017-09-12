Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На востоке Москвы из-за пожара эвакуировали посетителей ТЦ "Черепаха"

Происшествия
12 сентября, 20:59 дата обновления: 12 сентября, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Возгорание ликвидировано в 20:46, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали посетителей торгового центра "Черепаха" на востоке Москвы из-за возгорания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что возгорание было ликвидировано в 20:46 мск.

"На втором этаже торгового центра по адресу: Ткацкая улица, дом 5, строение 7, происходило загорание. В 20:46 мск оно было ликвидировано. Огонь не распространялся", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, всего было эвакуировано 30 человек. Пострадавших нет. По словам источника, возгорание происходило в серверной торгового центра.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
2
США недовольны решением Турции закупить у РФ систему С-400
3
СМИ: итальянская семья погибла, провалившись в кратер вулкана под Неаполем
4
Презентация последних моделей iPhone. Онлайн
5
СМИ: пьяный британец первым в мире переплыл водохранилище плотины Гувера
6
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
7
Телефонные атаки в регионах: неизвестные "минируют" школы, вокзалы и администрации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама