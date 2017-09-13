Водитель сбил трех человек на тротуаре в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии в результате выезда легкового автомобиля на тротуар в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в среду в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, по неустановленным причинам совершил наезд на троих пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате ДТП все пешеходы (двое женщин и мужчина - прим. ТАСС) получили тяжкий вред здоровья", - сообщили в полиции.

Инцидент произошел на пересечении улиц Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов около 23:40 мск вторника. По факту ДТП проводится проверка.