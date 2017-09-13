Водитель сбил трех человек на тротуаре в Петербурге

Лалович: российские борцы своими результатами на ЧМ усыпили бдительность соперниковСпорт 13 сентября, 9:05
В NASA уверены, что экспедиция на Марс может состояться в ближайшие 20 летКосмос 13 сентября, 8:48
Крупнейшая новосибирская сеть кинотеатров не планирует отказываться от показа "Матильды"Культура 13 сентября, 8:43
Экипаж новой экспедиции перешел с корабля "Союз" на борт МКСКосмос 13 сентября, 8:30
В NASA обсуждают возможность очередного продления миссии аппарата New HorizonsКосмос 13 сентября, 8:22
Монфис снялся с турнира ATP в Санкт-Петербурге из-за травмыСпорт 13 сентября, 8:16
День X: насколько хороши новые модели iPhoneЭкономика и бизнес 13 сентября, 8:00
Умерла депутат Госдумы Ирина ЕвтушенкоПолитика 13 сентября, 7:24
Президентом Сингапура впервые стала женщинаМеждународная панорама 13 сентября, 7:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии в результате выезда легкового автомобиля на тротуар в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в среду в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, по неустановленным причинам совершил наезд на троих пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате ДТП все пешеходы (двое женщин и мужчина - прим. ТАСС) получили тяжкий вред здоровья", - сообщили в полиции.
Инцидент произошел на пересечении улиц Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов около 23:40 мск вторника. По факту ДТП проводится проверка.