Пограничники Приморья изъяли 1,2 тыс. литров элитного алкоголя

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли более 1,2 тыс. литров элитного алкоголя, который пытались контрабандно ввезти в Россию, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"В ходе досмотра теплохода "Иман" (флаг Того), прибывшего в порт Владивосток, выявлен тайник с элитным алкоголем и табачными изделиями иностранного производства, оборудованный в технической полости трюма", - информировали в ЦОС.
В тайнике находилось около 1,4 тыс. бутылок (в 129 коробках) алкогольной продукции (ром, виски, водка, коньяк) и 335 блоков сигарет, отметили в центре.
Ориентировочная стоимость изъятых товаров превышает 2 млн рублей.
Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.