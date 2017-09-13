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В Подмосковье водитель автомобиля Jaguar погиб при наезде на лося

Происшествия
13 сентября, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел на 129-м км Минского шоссе

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Jaguar погиб при столкновении с лосем на Минском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня утром на 129-м км Минского шоссе автомобиль Jaguar сбил лося. В результате аварии водитель и животное погибли", - сказал собеседник агентства.

По факту ДТП проводится проверка.

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