В Подмосковье водитель автомобиля Jaguar погиб при наезде на лося

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Jaguar погиб при столкновении с лосем на Минском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня утром на 129-м км Минского шоссе автомобиль Jaguar сбил лося. В результате аварии водитель и животное погибли", - сказал собеседник агентства.

По факту ДТП проводится проверка.