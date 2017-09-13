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Пожар в торговом центре "Филион" ликвидирован

Происшествия
13 сентября, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Из здания были эвакуированы 150 человек, никто не пострадал

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар в торговом центре "Филион" на западе Москвы ликвидирован, пострадавших нет, горел утеплитель на фасаде здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Открытое горение ликвидировано, пожар ликвидирован, площадь пожара составила около 50 кв. метров, - сообщили в ведомстве - По предварительным данным, в результате возгорания пострадавших нет".

В девятиэтажном здании горел утеплитель внешней стены с первого по девятый этажи в доме номер 5 по Багратионовскому проезду. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения вскрывают обшивку фасада здания для проверки на предмет возможных скрытых очагов горения.

Из-за возгорания были эвакуированы 150 человек. Движение по Багратионовскому проезду сильно затруднено.

В торгово-развлекательном центре "Филион" на общей площади более 87 тыс. кв. м находится множество магазинов, а также кинотеатр "Синема Парк".

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