Полиция сняла с рейса "Ростов-на-Дону - Салоники" нетрезвого дебошира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция сняла с рейса "Ростов-на-Дону - Салоники" пассажира с признаками опьянения, который после просьбы покинуть салон устроил дебош. Мужчине грозит до 15 суток ареста, сообщил в среду ТАСС представитель управления на транспорте МВД по СКФО.

"Сегодня рано утром в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Ростова-на-Дону поступила информация о нарушении общественного порядка. <..> Прибывшему наряду командир воздушного суда сообщил, что им принято решение отстранить от полета одного из пассажиров, так как по внешним признакам тот находится в состоянии опьянения. После этого гражданин повел себя агрессивно и не реагировал на замечания членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 41-летний житель Батайска Ростовской области доставлен в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту, в отношении него составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти и пребывание в общественном месте в состоянии опьянения. Максимальные санкции статей предполагают арест до 15 суток.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Ростова-на-Дону, рейс в Салоники 13 сентября вылетел по расписанию в 03:40.