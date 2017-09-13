Восемь человек погибли от урагана "Ирма" в американском округе Монро

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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Восемь человек погибли, 40 пострадали в американском округе Монро (штат Флорида). Об этом сообщили в среду власти Монро.
"По состоянию дел на среду округ Монро докладывает о 8 погибших и 40 пострадавших от "Ирмы". Смерти людей были связаны с ураганом и были вызваны естественными причинами", - уточнили власти в своем Twitter.
As of Wed. a.m., Monroe County reports 8 deaths & 40 injured from Irma. Deaths include storm-related & natural causes.— Monroe County News (@monroecounty) 13 September 2017
Сформировавшийся в Атлантике ураган "Ирма" привел к разрушениям в некоторых государствах и территориях Карибского бассейна, после чего 10 сентября обрушился на территорию американского штата Флорида, принеся мощные ветра и проливные дожди. Ранее сообщалось о гибели 13 человек во Флориде.