В Омске три человека погибли при пожаре в частном доме

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ОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, погибли от отравления продуктами горения при пожаре в частном доме в городе Омске, сообщила в четверг пресс-служба регионального СУ СК РФ. По данному факту проводится проверка.
"В пожаре погибли 34-летний хозяин дома, его 36-летняя супруга и их 10-летний сын. Причиной смерти стало острое отравление продуктами горения. По данному факту проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 03:23 местного времени (00:23 мск). На момент прибытия спасателей кровля дома горела по всей площади, была угроза перехода огня на соседние здания. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправного электрооборудования либо из-за неосторожного обращения хозяина дома с огнем.