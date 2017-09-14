Замглавы ФСИН предъявлено обвинение в растрате

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олегу Коршунову обвинение в растрате на 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения")", - сообщила представитель СК.
"Установлено, что Коршунов <...> возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов - на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам", - сказала представитель СК.
По ее словам, "в результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн рублей".
В четверг следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании Коршунову меры пресечения, добавила представитель СК.
При этом она не исключила возможность появления в деле новых эпизодов. "В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление новых возможных эпизодов преступной деятельности", - сообщила Петренко.