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Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с трактором на западе Москвы

Происшествия
14 сентября, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Пострадавшего ребенка эвакуировали в больницу на вертолете

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, включая пятилетнего ребенка, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и трактора в московском районе Внуково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома 2 по Центральной улице во Внукове столкнулись два легковых автомобиля и трактор. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых один ребенок пяти лет", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщили ТАСС в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, ребенка эвакуировали в больницу вертолетом Московского авиационного центра.

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