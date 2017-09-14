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В Киеве сообщили, что следствие по делу Вороненкова находится на завершающей стадии

Происшествия
14 сентября, 13:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, сентября. /ТАСС

О результатах будет объявлено позже

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Материал из 1 страницы
На месте убийства Дениса Вороненкова, Киев

На месте убийства Дениса Вороненкова, Киев

© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украинская генпрокуратура (ГПУ) завершает следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, но информацию о результатах пока не распространяла. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, комментируя появившиеся сообщения о том, что Киев передал российской стороне сведения об организаторе убийства.

"Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, не соответствует действительности", - написала пресс-секретарь ГПУ в Facebook.

По ее словам, "следствие по делу, которое проводит прокуратура города Киева, находится на завершающей стадии". "В ближайшее время будет объявлено о его результатах", - добавила она.

Накануне "Росбалт" написал, что в Москву якобы поступил ответ Генпрокуратуры Украины на запрос по делу об убийстве Вороненкова. В нем якобы организаторами убийства названы два человека, в том числе бывший супруг Марии Максаковой Владимир Тюрин.

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Персоны
Вороненков, Денис Николаевич
Темы
Убийство Дениса Вороненкова
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