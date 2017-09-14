Неизвестный устроил стрельбу в лицее в Киеве

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. В одном из лицеев Киева неизвестный открыл стрельбу из пистолета, ранение получил один подросток. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Неизвестный мужчина внезапно выстрелил в 15-летнего юношу, после чего скрылся", - сказали в пресс-службе, уточнив, что происшествие случилось на территории одного из учебных заведений Киева.

По данным полиции, выстрел был произведен из травматического оружия. Ребенок был ранен в ногу.

Полицейским удалось задержать 23-летнего жителя Киева, стрелявшего в подростка. Мотивы его, как сообщили в пресс-службе, пока неизвестны. По данному факту заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

По информации украинского телеканала "Магнолия ТВ", стрельба произошла на территории Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства.