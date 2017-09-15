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В Кабардино-Балкарии возобновлены поиски упавших в озеро на автомобиле туристов

Происшествия
15 сентября, 8:23 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 15, сентября. /ТАСС

В район озера выдвинулись спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС

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НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Поиски туристов, упавших в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР) возобновлены утром в пятницу, сообщили в управлении МЧС по республике.

"По состоянию на 06:00 мск 15 сентября поисково- спасательные работы в Эльбрусском районе напротив селения Былым в озере Гижгит по поднятию автомобиля со дна озера возобновлены", - говорится в сообщении. В район озера выдвинулись спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

ЧП произошло в четверг утром. Пятеро туристов на машине Chevrolet Niva поднялись на один из обрывов у села Былым, чтобы сделать фото, однако автомобиль начал скатываться к озеру Гижгит. Водитель и две девушки успели выпрыгнуть, двое оставшихся в ней молодых людей ушли под воду вместе с машиной.

Две туристки были госпитализированы, их состояние медики оценивают как тяжелое и крайне тяжелое.

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