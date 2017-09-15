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СМИ: очевидцы взрыва в лондонском метро сообщают о давке и панике

Происшествия
15 сентября, 11:43 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, сентября. /ТАСС

Количество пострадавших пока неизвестно

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Hannah McKay

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Очевидцы взрыва на станции лондонского метро Parsons Green сообщают, что после инцидента людей охватила паника, после чего началась давка. Об этом сообщает в пятницу агентство Press Association, которое приводит свидетельства пассажиров лондонской подземки.

"Станция метро была полностью заполнена, это был час пик, некоторые люди начали толкаться и ругаться, я видел женщину, которой врачи оказывали помощь", - приводит агентство слова Ричарда Айлмера-Холла, который находился в момент инцидента на станции.

О панике рассказал в эфире телеканала Sky News и другой очевидец произошедшего. По информации телеканала, сам взрыв был сравнительно небольшой мощности.

Сколько всего пострадавших в результате инцидента, а также в результате возникшей паники, неизвестно. На месте присутствуют пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Parsons Green находится на западе Лондона в районе Фулхэм, откуда в это время его жители на метро направляются на работу.

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Темы
Взрыв в лондонском метро
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