СМИ: очевидцы взрыва в лондонском метро сообщают о давке и панике

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Очевидцы взрыва на станции лондонского метро Parsons Green сообщают, что после инцидента людей охватила паника, после чего началась давка. Об этом сообщает в пятницу агентство Press Association, которое приводит свидетельства пассажиров лондонской подземки.

"Станция метро была полностью заполнена, это был час пик, некоторые люди начали толкаться и ругаться, я видел женщину, которой врачи оказывали помощь", - приводит агентство слова Ричарда Айлмера-Холла, который находился в момент инцидента на станции.

| First images of the surroundings of #ParsonsGreen station, west of #London where it has produced an explosion. pic.twitter.com/7XORPA0Pqs — Typical Indian (@motivation0907) 15 сентября 2017 г.

О панике рассказал в эфире телеканала Sky News и другой очевидец произошедшего. По информации телеканала, сам взрыв был сравнительно небольшой мощности.

Сколько всего пострадавших в результате инцидента, а также в результате возникшей паники, неизвестно. На месте присутствуют пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Parsons Green находится на западе Лондона в районе Фулхэм, откуда в это время его жители на метро направляются на работу.