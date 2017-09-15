На станции московского метро "Тульская" обнаружен подозрительный предмет

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют информацию об обнаружении подозрительного предмета на станции метро "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Идет проверка обнаруженного подозрительного предмета на станции метро "Тульская" по адресу: ул. Большая Тульская, д. 13", - сказал собеседник агентства. На движение поездов инцидент не повлиял. Место опасной находки оцеплено сотрудниками полиции. Ожидается прибытие кинологов и взрывотехников.