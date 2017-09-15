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На станции московского метро "Тульская" обнаружен подозрительный предмет

Происшествия
15 сентября, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Место опасной находки оцеплено сотрудниками полиции, проводится проверка

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют информацию об обнаружении подозрительного предмета на станции метро "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Идет проверка обнаруженного подозрительного предмета на станции метро "Тульская" по адресу: ул. Большая Тульская, д. 13", - сказал собеседник агентства. На движение поездов инцидент не повлиял. Место опасной находки оцеплено сотрудниками полиции. Ожидается прибытие кинологов и взрывотехников.

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