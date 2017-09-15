Пожарные проверяют информацию о возгорании в ТЦ "Водный" на севере Москвы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пожарные проверяют информацию о возгорании в торговом центре "Водный" на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожарно-спасательные подразделения проверяют информацию о загорании в здании торгового центра по адресу: Головинское шоссе, дом 5 корпус 1", - сказал собеседник агентства.

Из здания эвакуированы 2 тыс. человек, эвакуация продолжается.

В ТЦ "Водный" расположены крупные гипермаркеты, кинотеатр, рестораны и развлекательный центр.