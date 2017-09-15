В Сыктывкаре "Ока" врезалась в автобусную остановку

В Каталонии изъяли 100 тыс. плакатов с пропагандой референдума о независимостиМеждународная панорама 15 сентября, 20:14
Жуков: сильно обольщаться поддержкой МОК участия России в ОИ-2018 пока не стоитСпорт 15 сентября, 20:05
Human Rights Watch обвинила СБУ в пыткахМеждународная панорама 15 сентября, 19:58
Колобков провел встречу с пятикратной чемпионкой мира по плаванию ЕфимовойСпорт 15 сентября, 19:50
Мутко призвал комиссии МОК рассматривать дела российских атлетов в правовом полеСпорт 15 сентября, 19:50
В Дагестане завершается празднование 2000-летия городаВ стране 15 сентября, 19:46
Шамиль Тарпищев переизбран членом МОКСпорт 15 сентября, 19:46
Кандидаты в сборную России пройдут доппроверку на допинг перед ОИ-2018Спорт 15 сентября, 19:44
Дегтярев рассчитывает, что МОК не применит коллективную ответственность к спортсменам РФСпорт 15 сентября, 19:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Автомобиль "Ока" въехал в автобусную остановку с людьми в Сыктывкаре, пострадали трое детей и женщина. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
"По предварительным данным, авария произошла около 17:30 мск в поселке Краснозатонский. Водитель автомобиля "Ока" ехал в сторону центра города, не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс. Пострадали трое детей и женщина, ожидавшие автобус", - сказал собеседник агентства.
Пострадавшие госпитализированы с различными травмами, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Следственные органы уже начали доследственную проверку по факту ДТП. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.
"Начата доследственная проверка по факту ДТП, произошедшего сегодня вечером в сыктывкарском поселке Краснозатонский, в котором пострадали 26-летняя девушка, две школьницы 2008 года рождения и девочка 2005 года рождения. Дети госпитализированы в республиканскую больницу, сейчас их осматривают врачи, характер полученных ими травм уточняется. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения тяжести травм", - сказала ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления Светлана Коровченко.