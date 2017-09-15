В Сыктывкаре "Ока" врезалась в автобусную остановку

ТАСС, 15 сентября. Автомобиль "Ока" въехал в автобусную остановку с людьми в Сыктывкаре, пострадали трое детей и женщина. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По предварительным данным, авария произошла около 17:30 мск в поселке Краснозатонский. Водитель автомобиля "Ока" ехал в сторону центра города, не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс. Пострадали трое детей и женщина, ожидавшие автобус", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие госпитализированы с различными травмами, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Следственные органы уже начали доследственную проверку по факту ДТП. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Начата доследственная проверка по факту ДТП, произошедшего сегодня вечером в сыктывкарском поселке Краснозатонский, в котором пострадали 26-летняя девушка, две школьницы 2008 года рождения и девочка 2005 года рождения. Дети госпитализированы в республиканскую больницу, сейчас их осматривают врачи, характер полученных ими травм уточняется. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения тяжести травм", - сказала ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления Светлана Коровченко.