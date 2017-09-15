Полиция проводит проверку по факту нападения на главу московского штаба Навального

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений мужчине в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"По факту о причинении телесных повреждений гражданину на улице Гиляровского проводится проверка", - сообщили в столичном главке министерства, отметив, что "сообщение в полицию поступило из медицинского учреждения о доставке к ним с улицы Гиляровского мужчины с телесными повреждениями". "Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в пресс-службе.
Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, в центре Москвы совершено нападение на главу московского штаба Навального Николая Ляскина. "Его ударили тяжелым предметом сзади по голове, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.
Ранее Ляскин рассказал ТАСС, что едет в НИИ скорой помощи имени Склифосовского из-за большой гематомы на голове, полученной после удара неизвестного. По его словам, к нему подбежал незнакомый человек и сзади ударил стальной трубой, еще два удара по телу пришлись вскользь. "Затем он бросил трубу и убежал, во время нападения ничего не говорил, не выкрикивал, ударил и убежал", - уточнил Ляскин.