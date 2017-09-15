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Число погибших при пожаре в доме престарелых в Ивановской области возросло до двух человек

Происшествия
15 сентября, 23:48 UTC+3

Причины и подробности возгорания уточняются

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в пятницу при пожаре в доме престарелых в Ивановской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Непосредственно на месте пожара было обнаружено тело погибшего. Еще одного пострадавшего удалось вытащить из здания в тяжелом состоянии. Врачи пытались оказать ему помощь, но он скончался", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник в городе Пучеж. В одном из помещений загорелась мебель и телевизор. "Возгорание ликвидировано на площади 20 кв. м", - уточнили в экстренных службах. Из здания удалось эвакуировать 43 человека.

Причины пожара устанавливаются. По одной из версий, он мог произойти из-за короткого замыкания.

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