Глава СК поручил проверить дело о гибели ребенка, о котором написали в интернете

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования уголовного дела о гибели ребенка в Ленинградской области. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, причиной стала публикация под заголовком "Может, это увидит Александр Бастрыкин", появившаяся в субботу на одном из интернет-ресурсов, которая рассказывает о волоките по уголовному делу.
"Председатель Следственного комитета поручил центральному аппарату СК России немедленно затребовать и изучить материалы расследования", - сообщила Петренко.
Авторы публикации обратили внимание главы СК на то, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения смерти по неосторожности восьмилетнему мальчику, скончавшемуся в больнице после спуска с горки на детской площадке в городе Всеволжске в феврале 2017 года, так и не установлено лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности. Вместо этого, по их данным, следователи требуют от адвоката семьи погибшего ребенка прекратить попытки активизировать расследование и угрожают привлечь к ответственности отца мальчика.
Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК истребовать материалы, в максимально сжатые сроки изучить и доложить ему о результатах проверки. "Если в действиях (бездействии) коллег из Ленинградской области будут выявлены нарушения, им будет дана принципиальная правовая оценка в строгом соответствии с действующим законодательством", - добавила представитель СК.