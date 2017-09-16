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Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130

Происшествия
16 сентября, 15:37 UTC+3

По данным Минобороны, в момент аварии экипаж не пострадал и успел увести самолет от построек

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. При выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130, экипаж не пострадал. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"16 сентября 2017 года при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что "оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает". Для эвакуации летчиков в район аварии направлена поисково-спасательная группа.

Для расследования причины падения самолета с аэродрома Чкаловский на место авиапроисшествия готовится отправиться комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил РФ, уточнили в Минобороны.

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