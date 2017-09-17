Власти Волгоградской области назначили награду за информацию о пропавшей девочке

ВОЛГОГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Волгоградской области назначили вознаграждение за информацию, способствующую поискам пятилетней девочки, пропавшей без вести в пятницу вечером в Калачевском районе региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Губернатором Андреем Бочаровым принято решение о выделении денежного вознаграждения гражданам, сообщившим информацию, способствующую поискам ребенка",- сказано в сообщении ведомства. Размер вознаграждения не уточняется.

В обладминистрации напомнили, что заявление о безвестном исчезновении пятилетней девочки поступило в отдел МВД России по Калачевскому району 15 сентября вечером. Ребенок не вернулся домой с прогулки на детской площадке. По тревоге был поднят личный состав районного отдела полиции, сформированы поисковые группы. С применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены возможные свидетели.

По данным областных властей, в поисковых, рейдовых и специальных мероприятиях задействовано свыше 300 полицейских, военнослужащих, следователей и волонтеров.

В субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ход следственных действий и разыскных мероприятий на месте курирует заместитель руководителя следственного управления.