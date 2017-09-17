СК возбудил уголовное дело после падения ребенка с 13-го этажа в Калужской области

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ТАСС, 17 сентября. Следователи в Калужской области возбудили уголовное дело по факту гибели упавшего с 13-го этажа пятилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении отца мальчика, который выпал из окна квартиры на 13-м этаже жилого дома в Обнинске. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, трагедия произошла 12 сентября в 17:00 мск и, как показала проведенная проверка, при возможном попустительстве отца ребенка.
"Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сам открыл окно в комнате, где находился пятилетний сын, и самонадеянно не принимал мер к обеспечению его безопасности", - отметили в пресс-службе.