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Более 10 тыс. человек остались без электроэнергии в Воронеже из-за аварии

Происшествия
18 сентября, 14:47 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 18, сентября. /ТАСС

Восстановить энергоснабжение планируется в течение нескольких часов

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ВОРОНЕЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 560 многоэтажных и частных домов в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в которых проживают свыше 10 тыс. человек, остались без электричества в понедельник в результате аварийного отключения. Об этом сообщили ТАСС в аварийной службе компании "Воронежская горэлектросеть".

"Аварийное отключение в Коминтерновском и Центральном районах Воронежа. Они отключены частично, отключения на 14 подстанциях на более чем сорока улицах - Автогенной, Лидии Рябцевой, Рабочий проспект, Политехническая, Бабушкина, Бурденко, Транспортная и многие другие", - сказала дежурная аварийной службы.

По ее словам, устранить поломку планируется в течение нескольких часов. Предположительно, без электроэнергии остались более 560 домов с населением 10 тыс. человек.

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