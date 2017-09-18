Пожилая женщина госпитализирована после попытки суицида в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Пожилая женщина совершила в понедельник попытку суицида в районе автовокзала города Волгограда, она госпитализирована. Об этом сообщил ТАСС представитель областного УМВД Антон Корнаухов.

74-летняя женщина, по предварительным данным, гражданка Украины, возле автовокзала в Центральном районе Волгограда около 14:00 мск совершила попытку суицида.

Корнаухов уточнил, что пострадавшая доставлена в клиническую больницу скорой помощи № 25.