Пожилая женщина госпитализирована после попытки суицида в Волгограде

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ВОЛГОГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Пожилая женщина совершила в понедельник попытку суицида в районе автовокзала города Волгограда, она госпитализирована. Об этом сообщил ТАСС представитель областного УМВД Антон Корнаухов.
74-летняя женщина, по предварительным данным, гражданка Украины, возле автовокзала в Центральном районе Волгограда около 14:00 мск совершила попытку суицида.
Корнаухов уточнил, что пострадавшая доставлена в клиническую больницу скорой помощи № 25.