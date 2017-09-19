СМИ: полиция Индонезии предотвратила покушение на президента

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ТАСС, 19 сентября. Полиция Индонезии задержала в понедельник в провинции Западная Ява 31-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на президента Джоко Видодо. Об этом сообщила во вторник газета The Straits Times.
По ее данным, мужчина был задержан неподалеку от вертолетной площадки аэропорта города Сиребон, куда глава государства должен прибыть 19 сентября. У подозреваемого, имя которого не называется, было пять бутылок с зажигательной смесью.
Предварительное расследование показало, что задержанный входит в состав одной из местных экстремистских ячеек, связанной с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Спецслужбы считают боевиков этой ячейки ответственными за ряд терактов, произошедших недавно в Индонезии.