МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Управы 11 районов проверяют в Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 11:15 мск поступили анонимные звонки с угрозами в столичных управах районов Люблино, Внуково, Кузьминки, Солнцево, Лефортово, а также Басманного и Богородского. В 11:26 мск добавились управы Новогиреево и Перово", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, поступил звонок об угрозе взрыва в зданиях управы по району Нагорный в Южном административном округе и префектуре Центрального административного округа на ул. Марксистской, д. 24.

Из всех зданий идет эвакуация сотрудников и посетителей.

Ранее сообщалось, что экстренные службы проверяют информацию об угрозах взрыва в двух зданиях на улице Каменщиков, жилом доме на Болотниковской улице, д. 7, корп. 2, а также в здании управы Внуково на улице Спортивной. Сейчас завершена проверка в здании управы Внуково, угроза не подтвердилась.